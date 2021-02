GameStop / WallStreetBets

por Optimiza » 29/1/2021 2:35

GME GameStop193.60-153.91 (-44.29%)At close: January 28 4:00PM ESTVolatilidade incrível (hoje especilamente acutilante na BB, AMC, GME e Nok), em sell off nas posições ativistas WSBets, pelaimposta pelas 4 majours corretoras online,Agora à noite ainda estão 120% de short interest, sobre o free float, na GME (apesar da Citron e da Melvin terem reduzido 20% das posições short, aproveitando o sell off).citação:"THE FREE MARKET IS ONLY FREE UNTIL RICH PEOPLE LOSE MONEY""TWENTY.... FUCKING.... PERCENT!!!!!!!! out of One Hundred and Forty percent of short interest!"citação: "There's not enough volume in the market for them to make a move. They need to buy around 50 Million shares to cover. But given the demand from retards retailers, they can't buy enough shares without driving the price up like fuck, hence, they can't get out! We keep holding and they will never get out! I personally got stopped out today and couldn't buy back in, but you can bet your wife's husbands balls that I'm going harder tomorrow. I'll see you fucks on Pluto."» Graças à pressão do Robert Reich, Mark Cuban, Elon Musk, AOC (congressita de NY) e da Yellen (ex Gov Fed), a Robin Hood, amanhã, volta a autorizar a compra de títulos GME.No Wallstreetbets, os "degenerate" eram anteontem 2,4 milhões (agora são 5,3 milhões, ativistas anti-sistema), ou seja o fire power dos pequeninos adensa-se. Agora 95% daquela malta são universitários, highschool kids, desempregados, pessoal da restauração, reformados e muito poucos com brainware (um deles pela referência a ter sido despedido da JPM Londres e dominar derivados a um nível top - dominava o backstage da compensação e da atuação obrigatória da contra-parte).Agora, tanta tanta gente ingénua, que mal sabe o que é um Hedge fund, quanto mais saber investir - estão lá por crença, por esprit de corps e que escrevem coisas como "people united will never be defeated" (a la PCP), "I guess that's 2020's version of the Occupy Wall Street chant",» Claramente, os pequenos (o dumb money de quem os Hedge funds tanto gozam), não têm hipótese na GME e vão ultimamente ser devorados náo tanto pela desunião e ingenuidade intrínseca, mas sobretudo porque os fundamentais e o business plan da GAME STOP são horríveis e davam para 2 falências (não é sustentável aguentar um Mês de capitalização bolsista 25B para uma porcaria que não vale 300M). Infelizmente, do outro lado da barricada, o smart money (creme de la creme de hedge funds) quando sabe disso, une-se ainda mais para sacar do dumb money (pequenos retalhistas e um punhado de Institucionais solidários).Mas,......e num Mundo ideal conseguiam levar às cordas os 3 hedge funds bilionários e dar uma lição na hipocrisia concertada da Robin Hood, da E-trade (que em 2,3 décadas de mercado foi sempre a mais acessível, educativa, fiscalmente optimizadora e democrática para aceder a derivados, junk bonds, mercados secundários e swaps por parte dos pequenos investidores), TD Ameritrade e da interactivebrokers.nota - Outros short squeezes que a Wallstreetbets venha a efectuar (graças aoem dezenas de milhões e à alteração de uma das regras de supply and demand nos mercados, permanecerá durante algum tempo com este papel "revolucionário"), em empresas viáveis e subavaliadas, aí deve-se entrar MUITO CEDO e sair NÃO MUITO TARDE!nota 2 - SOSO, podias alterar o nome do tópico apenas para WallStreeBets (e Gamestop entre parentesis), porque vai-se voltar a falar de outros short squeezes liderados pela WSB e a gamestop vai ser apenas passado.